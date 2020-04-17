Borsada endekslerin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 148.359 3,25 BIST SINAİ 122.411 1,48 BIST GIDA, İÇECEK 134.529 -1,04 BIST TEKSTIL, DERİ 40.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|148.359
|3,25
|BIST SINAİ
|122.411
|1,48
|BIST GIDA, İÇECEK
|134.529
|-1,04
|BIST TEKSTIL, DERİ
|40.864
|1,96
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|81.795
|1,43
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|100.040
|1,87
|BIST TAŞ, TOPRAK
|74.871
|2,46
|BIST METAL ANA
|217.733
|2,68
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|146.261
|2,34
|BIST MADENCİLİK
|108.638
|-1,68
|BIST HİZMETLER
|83.778
|2,11
|BIST ELEKTRİK
|3.938
|1,29
|BIST ULAŞTIRMA
|128.887
|3,43
|BIST TURİZM
|11.099
|5,23
|BIST TİCARET
|257.933
|1,58
|BIST İLETİŞİM
|33.819
|1,91
|BIST SPOR
|51.395
|-2,45
|BIST İNŞAAT
|103.532
|6,69
|BIST MALİ
|107.076
|2,21
|BIST BANKA
|122.241
|2,24
|BIST SİGORTA
|351.446
|3,34
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|66.975
|3,39
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|80.964
|2,04
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|35.261
|1,86
|BIST TEKNOLOJİ
|126.774
|2,11
|BIST BİLİŞİM
|39.641
|3,01
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|63.852
|1,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 06:44 Kaynak: AA
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