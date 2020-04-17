Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 148.359 3,25 BIST SINAİ 122.411 1,48 BIST GIDA, İÇECEK 134.529 -1,04 BIST TEKSTIL, DERİ 40.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 148.359 3,25 BIST SINAİ 122.411 1,48 BIST GIDA, İÇECEK 134.529 -1,04 BIST TEKSTIL, DERİ 40.864 1,96 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 81.795 1,43 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 100.040 1,87 BIST TAŞ, TOPRAK 74.871 2,46 BIST METAL ANA 217.733 2,68 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 146.261 2,34 BIST MADENCİLİK 108.638 -1,68 BIST HİZMETLER 83.778 2,11 BIST ELEKTRİK 3.938 1,29 BIST ULAŞTIRMA 128.887 3,43 BIST TURİZM 11.099 5,23 BIST TİCARET 257.933 1,58 BIST İLETİŞİM 33.819 1,91 BIST SPOR 51.395 -2,45 BIST İNŞAAT 103.532 6,69 BIST MALİ 107.076 2,21 BIST BANKA 122.241 2,24 BIST SİGORTA 351.446 3,34 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 66.975 3,39 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 80.964 2,04 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 35.261 1,86 BIST TEKNOLOJİ 126.774 2,11 BIST BİLİŞİM 39.641 3,01 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 63.852 1,70 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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