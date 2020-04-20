Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika
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Borsada endekslerin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 155.428 4,76 BIST SINAİ 124.331 1,57 BIST GIDA, İÇECEK 137.358 2,10 BIST TEKSTIL, DERİ 42.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 155.428 4,76
BIST SINAİ 124.331 1,57
BIST GIDA, İÇECEK 137.358 2,10
BIST TEKSTIL, DERİ 42.026 2,84
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 83.871 2,54
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 100.634 0,59
BIST TAŞ, TOPRAK 76.607 2,32
BIST METAL ANA 222.698 2,28
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 148.937 1,83
BIST MADENCİLİK 108.725 0,08
BIST HİZMETLER 84.665 1,06
BIST ELEKTRİK 4.048 2,79
BIST ULAŞTIRMA 129.675 0,61
BIST TURİZM 11.385 2,58
BIST TİCARET 262.742 1,86
BIST İLETİŞİM 33.931 0,33
BIST SPOR 49.834 -3,04
BIST İNŞAAT 103.197 -0,32
BIST MALİ 107.406 0,31
BIST BANKA 122.430 0,15
BIST SİGORTA 355.418 1,13
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 70.029 4,56
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 80.939 -0,03
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 35.838 1,64
BIST TEKNOLOJİ 129.005 1,76
BIST BİLİŞİM 41.000 3,43
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 66.345 3,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 06:44 Kaynak: AA

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