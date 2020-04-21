Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 158.609 2,05 BIST SINAİ 123.213 -0,90 BIST GIDA, İÇECEK 135.915 -1,05 BIST TEKSTIL, DERİ 42.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 158.609 2,05 BIST SINAİ 123.213 -0,90 BIST GIDA, İÇECEK 135.915 -1,05 BIST TEKSTIL, DERİ 42.011 -0,03 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 85.315 1,72 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 99.938 -0,69 BIST TAŞ, TOPRAK 76.648 0,05 BIST METAL ANA 219.228 -1,56 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 147.885 -0,71 BIST MADENCİLİK 107.081 -1,51 BIST HİZMETLER 83.658 -1,19 BIST ELEKTRİK 4.024 -0,59 BIST ULAŞTIRMA 126.871 -2,16 BIST TURİZM 11.144 -2,12 BIST TİCARET 258.371 -1,66 BIST İLETİŞİM 33.585 -1,02 BIST SPOR 54.748 9,86 BIST İNŞAAT 102.307 -0,86 BIST MALİ 105.866 -1,43 BIST BANKA 119.980 -2,00 BIST SİGORTA 357.133 0,48 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 69.906 -0,18 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 80.141 -0,99 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 35.605 -0,65 BIST TEKNOLOJİ 129.449 0,34 BIST BİLİŞİM 42.933 4,71 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 66.718 0,56 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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