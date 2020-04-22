Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 163.917 3,35 BIST SINAİ 124.416 0,98 BIST GIDA, İÇECEK 139.005 2,27 BIST TEKSTIL, DERİ 42.429 1,00 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 87.187 2,19 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 101.590 1,65 BIST TAŞ, TOPRAK 76.903 0,33 BIST METAL ANA 217.244 -0,90 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 149.166 0,87 BIST MADENCİLİK 109.738 2,48 BIST HİZMETLER 84.431 0,92 BIST ELEKTRİK 4.083 1,45 BIST ULAŞTIRMA 126.211 -0,52 BIST TURİZM 11.286 1,28 BIST TİCARET 258.609 0,09 BIST İLETİŞİM 34.576 2,95 BIST SPOR 56.949 4,02 BIST İNŞAAT 102.653 0,34 BIST MALİ 106.027 0,15 BIST BANKA 119.463 -0,43 BIST SİGORTA 357.820 0,19 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 69.663 -0,35 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 80.827 0,86 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 35.998 1,10 BIST TEKNOLOJİ 132.105 2,05 BIST BİLİŞİM 46.273 7,78 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 65.478 -1,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)