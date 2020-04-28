Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 187.847 4,08 BIST SINAİ 127.853 -0,15 BIST GIDA, İÇECEK 144.790 0,45 BIST TEKSTIL, DERİ 45.826 2,38 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 88.685 -2,34 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 104.591 0,03 BIST TAŞ, TOPRAK 80.028 2,03 BIST METAL ANA 215.306 -1,44 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 156.002 0,86 BIST MADENCİLİK 114.013 -2,50 BIST HİZMETLER 87.766 0,64 BIST ELEKTRİK 4.473 1,78 BIST ULAŞTIRMA 131.256 -0,91 BIST TURİZM 12.541 1,58 BIST TİCARET 269.853 1,37 BIST İLETİŞİM 35.542 0,31 BIST SPOR 56.822 -0,85 BIST İNŞAAT 100.121 -1,86 BIST MALİ 109.130 -1,14 BIST BANKA 123.491 -1,21 BIST SİGORTA 383.041 -0,91 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 70.530 -0,44 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.419 -1,21 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 37.089 -0,69 BIST TEKNOLOJİ 135.351 -0,80 BIST BİLİŞİM 47.671 -1,48 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 67.449 -0,59

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)