Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 196.421 0,38 BIST SINAİ 129.820 -0,47 BIST GIDA, İÇECEK 144.241 -2,27 BIST TEKSTIL, DERİ 45.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 196.421 0,38 BIST SINAİ 129.820 -0,47 BIST GIDA, İÇECEK 144.241 -2,27 BIST TEKSTIL, DERİ 45.228 -2,49 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 88.263 -0,24 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 107.946 0,59 BIST TAŞ, TOPRAK 81.727 1,81 BIST METAL ANA 218.686 -1,55 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 159.112 0,59 BIST MADENCİLİK 112.615 -1,46 BIST HİZMETLER 86.929 -0,78 BIST ELEKTRİK 4.599 -0,01 BIST ULAŞTIRMA 131.434 0,77 BIST TURİZM 12.826 2,99 BIST TİCARET 262.915 -1,82 BIST İLETİŞİM 35.703 0,13 BIST SPOR 58.454 1,59 BIST İNŞAAT 98.062 -3,13 BIST MALİ 109.691 -0,58 BIST BANKA 123.427 -1,09 BIST SİGORTA 384.527 -0,17 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 70.092 -1,45 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.530 0,26 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 37.191 -1,12 BIST TEKNOLOJİ 133.620 -1,86 BIST BİLİŞİM 46.626 -3,59 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 67.743 -0,64 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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