Borsada endekslerin değişimi
27 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 196.421 0,38 BIST SINAİ 129.820 -0,47 BIST GIDA, İÇECEK 144.241 -2,27 BIST TEKSTIL, DERİ 45.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|196.421
|0,38
|BIST SINAİ
|129.820
|-0,47
|BIST GIDA, İÇECEK
|144.241
|-2,27
|BIST TEKSTIL, DERİ
|45.228
|-2,49
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|88.263
|-0,24
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|107.946
|0,59
|BIST TAŞ, TOPRAK
|81.727
|1,81
|BIST METAL ANA
|218.686
|-1,55
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|159.112
|0,59
|BIST MADENCİLİK
|112.615
|-1,46
|BIST HİZMETLER
|86.929
|-0,78
|BIST ELEKTRİK
|4.599
|-0,01
|BIST ULAŞTIRMA
|131.434
|0,77
|BIST TURİZM
|12.826
|2,99
|BIST TİCARET
|262.915
|-1,82
|BIST İLETİŞİM
|35.703
|0,13
|BIST SPOR
|58.454
|1,59
|BIST İNŞAAT
|98.062
|-3,13
|BIST MALİ
|109.691
|-0,58
|BIST BANKA
|123.427
|-1,09
|BIST SİGORTA
|384.527
|-0,17
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|70.092
|-1,45
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|83.530
|0,26
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|37.191
|-1,12
|BIST TEKNOLOJİ
|133.620
|-1,86
|BIST BİLİŞİM
|46.626
|-3,59
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|67.743
|-0,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 06:54 Kaynak: AA
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