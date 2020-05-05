Borsada endekslerin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 205.525 3,34 BIST SINAİ 127.297 0,14 BIST GIDA, İÇECEK 139.479 -1,00 BIST TEKSTIL, DERİ 45.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|205.525
|3,34
|BIST SINAİ
|127.297
|0,14
|BIST GIDA, İÇECEK
|139.479
|-1,00
|BIST TEKSTIL, DERİ
|45.244
|1,76
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|87.056
|0,78
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|105.790
|0,92
|BIST TAŞ, TOPRAK
|80.870
|-4,19
|BIST METAL ANA
|213.135
|0,71
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|154.012
|-1,02
|BIST MADENCİLİK
|117.337
|3,63
|BIST HİZMETLER
|84.330
|-1,03
|BIST ELEKTRİK
|4.544
|-0,78
|BIST ULAŞTIRMA
|129.616
|-0,83
|BIST TURİZM
|13.146
|3,91
|BIST TİCARET
|249.877
|-2,01
|BIST İLETİŞİM
|34.379
|-0,10
|BIST SPOR
|60.809
|-3,03
|BIST İNŞAAT
|99.275
|-0,25
|BIST MALİ
|108.011
|0,39
|BIST BANKA
|120.920
|0,16
|BIST SİGORTA
|380.228
|1,08
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|69.757
|1,13
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|82.314
|0,35
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|37.451
|1,43
|BIST TEKNOLOJİ
|133.537
|3,77
|BIST BİLİŞİM
|46.809
|6,01
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|67.062
|-0,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 06:46 Kaynak: AA
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