Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 205.525 3,34 BIST SINAİ 127.297 0,14 BIST GIDA, İÇECEK 139.479 -1,00 BIST TEKSTIL, DERİ 45.244 1,76 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 87.056 0,78 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 105.790 0,92 BIST TAŞ, TOPRAK 80.870 -4,19 BIST METAL ANA 213.135 0,71 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 154.012 -1,02 BIST MADENCİLİK 117.337 3,63 BIST HİZMETLER 84.330 -1,03 BIST ELEKTRİK 4.544 -0,78 BIST ULAŞTIRMA 129.616 -0,83 BIST TURİZM 13.146 3,91 BIST TİCARET 249.877 -2,01 BIST İLETİŞİM 34.379 -0,10 BIST SPOR 60.809 -3,03 BIST İNŞAAT 99.275 -0,25 BIST MALİ 108.011 0,39 BIST BANKA 120.920 0,16 BIST SİGORTA 380.228 1,08 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 69.757 1,13 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.314 0,35 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 37.451 1,43 BIST TEKNOLOJİ 133.537 3,77 BIST BİLİŞİM 46.809 6,01 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 67.062 -0,55

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)