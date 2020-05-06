Borsada endekslerin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 212.081 3,19 BIST SINAİ 128.228 0,73 BIST GIDA, İÇECEK 137.906 -1,13 BIST TEKSTIL, DERİ 45.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|212.081
|3,19
|BIST SINAİ
|128.228
|0,73
|BIST GIDA, İÇECEK
|137.906
|-1,13
|BIST TEKSTIL, DERİ
|45.104
|-0,31
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|87.867
|0,93
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|105.479
|-0,29
|BIST TAŞ, TOPRAK
|80.725
|-0,18
|BIST METAL ANA
|221.277
|3,82
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|152.597
|-0,92
|BIST MADENCİLİK
|121.965
|3,94
|BIST HİZMETLER
|83.619
|-0,84
|BIST ELEKTRİK
|4.612
|1,51
|BIST ULAŞTIRMA
|129.244
|-0,29
|BIST TURİZM
|13.189
|0,33
|BIST TİCARET
|247.538
|-0,94
|BIST İLETİŞİM
|34.015
|-1,06
|BIST SPOR
|58.082
|-4,48
|BIST İNŞAAT
|97.919
|-1,37
|BIST MALİ
|107.726
|-0,26
|BIST BANKA
|120.586
|-0,28
|BIST SİGORTA
|386.673
|1,70
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|70.029
|0,39
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|81.987
|-0,40
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|37.340
|-0,30
|BIST TEKNOLOJİ
|133.272
|-0,20
|BIST BİLİŞİM
|47.072
|0,56
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|66.755
|-0,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 06:42 Kaynak: AA
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