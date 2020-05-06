Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 212.081 3,19 BIST SINAİ 128.228 0,73 BIST GIDA, İÇECEK 137.906 -1,13 BIST TEKSTIL, DERİ 45.104 -0,31 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 87.867 0,93 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 105.479 -0,29 BIST TAŞ, TOPRAK 80.725 -0,18 BIST METAL ANA 221.277 3,82 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 152.597 -0,92 BIST MADENCİLİK 121.965 3,94 BIST HİZMETLER 83.619 -0,84 BIST ELEKTRİK 4.612 1,51 BIST ULAŞTIRMA 129.244 -0,29 BIST TURİZM 13.189 0,33 BIST TİCARET 247.538 -0,94 BIST İLETİŞİM 34.015 -1,06 BIST SPOR 58.082 -4,48 BIST İNŞAAT 97.919 -1,37 BIST MALİ 107.726 -0,26 BIST BANKA 120.586 -0,28 BIST SİGORTA 386.673 1,70 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 70.029 0,39 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 81.987 -0,40 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 37.340 -0,30 BIST TEKNOLOJİ 133.272 -0,20 BIST BİLİŞİM 47.072 0,56 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 66.755 -0,46

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)