Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika
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Borsada endekslerin değişimi

24 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 221.035 4,22 BIST SINAİ 128.535 0,24 BIST GIDA, İÇECEK 139.517 1,17 BIST TEKSTIL, DERİ 45.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 221.035 4,22
BIST SINAİ 128.535 0,24
BIST GIDA, İÇECEK 139.517 1,17
BIST TEKSTIL, DERİ 45.496 0,87
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 89.150 1,46
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 106.122 0,61
BIST TAŞ, TOPRAK 81.408 0,85
BIST METAL ANA 222.087 0,37
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 150.763 -1,20
BIST MADENCİLİK 120.842 -0,92
BIST HİZMETLER 83.400 -0,26
BIST ELEKTRİK 4.600 -0,27
BIST ULAŞTIRMA 129.302 0,04
BIST TURİZM 12.942 -1,87
BIST TİCARET 245.471 -0,84
BIST İLETİŞİM 33.808 -0,61
BIST SPOR 59.545 2,52
BIST İNŞAAT 100.235 2,37
BIST MALİ 107.643 -0,08
BIST BANKA 120.359 -0,19
BIST SİGORTA 384.351 -0,60
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 70.416 0,55
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.138 0,18
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 37.207 -0,36
BIST TEKNOLOJİ 133.258 -0,01
BIST BİLİŞİM 47.326 0,54
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 67.027 0,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 06:56 Kaynak: AA


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