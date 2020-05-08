Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 228.098 3,20 BIST SINAİ 127.366 -0,91 BIST GIDA, İÇECEK 136.870 -1,90 BIST TEKSTIL, DERİ 44.909 -1,29 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 88.094 -1,18 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 106.771 0,61 BIST TAŞ, TOPRAK 81.791 0,47 BIST METAL ANA 221.162 -0,42 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 148.220 -1,69 BIST MADENCİLİK 114.260 -5,45 BIST HİZMETLER 83.680 0,34 BIST ELEKTRİK 4.577 -0,50 BIST ULAŞTIRMA 128.925 -0,29 BIST TURİZM 12.833 -0,84 BIST TİCARET 246.910 0,59 BIST İLETİŞİM 34.111 0,89 BIST SPOR 58.323 -2,05 BIST İNŞAAT 100.814 0,58 BIST MALİ 107.094 -0,51 BIST BANKA 119.406 -0,79 BIST SİGORTA 379.508 -1,26 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 74.191 5,36 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.010 -0,16 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 36.945 -0,70 BIST TEKNOLOJİ 131.195 -1,55 BIST BİLİŞİM 46.273 -2,22 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 66.553 -0,71

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)