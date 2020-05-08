Borsada endekslerin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 228.098 3,20 BIST SINAİ 127.366 -0,91 BIST GIDA, İÇECEK 136.870 -1,90 BIST TEKSTIL, DERİ 44.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|228.098
|3,20
|BIST SINAİ
|127.366
|-0,91
|BIST GIDA, İÇECEK
|136.870
|-1,90
|BIST TEKSTIL, DERİ
|44.909
|-1,29
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|88.094
|-1,18
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|106.771
|0,61
|BIST TAŞ, TOPRAK
|81.791
|0,47
|BIST METAL ANA
|221.162
|-0,42
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|148.220
|-1,69
|BIST MADENCİLİK
|114.260
|-5,45
|BIST HİZMETLER
|83.680
|0,34
|BIST ELEKTRİK
|4.577
|-0,50
|BIST ULAŞTIRMA
|128.925
|-0,29
|BIST TURİZM
|12.833
|-0,84
|BIST TİCARET
|246.910
|0,59
|BIST İLETİŞİM
|34.111
|0,89
|BIST SPOR
|58.323
|-2,05
|BIST İNŞAAT
|100.814
|0,58
|BIST MALİ
|107.094
|-0,51
|BIST BANKA
|119.406
|-0,79
|BIST SİGORTA
|379.508
|-1,26
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|74.191
|5,36
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|82.010
|-0,16
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|36.945
|-0,70
|BIST TEKNOLOJİ
|131.195
|-1,55
|BIST BİLİŞİM
|46.273
|-2,22
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|66.553
|-0,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 06:50 Kaynak: AA
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