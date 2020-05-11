Borsada endekslerin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 237.883 4,29 BIST SINAİ 126.886 -0,38 BIST GIDA, İÇECEK 134.763 -1,54 BIST TEKSTIL, DERİ 44.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|237.883
|4,29
|BIST SINAİ
|126.886
|-0,38
|BIST GIDA, İÇECEK
|134.763
|-1,54
|BIST TEKSTIL, DERİ
|44.994
|0,19
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|89.003
|1,03
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|107.804
|0,97
|BIST TAŞ, TOPRAK
|82.551
|0,93
|BIST METAL ANA
|217.337
|-1,73
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|148.361
|0,10
|BIST MADENCİLİK
|111.874
|-2,09
|BIST HİZMETLER
|83.845
|0,20
|BIST ELEKTRİK
|4.600
|0,52
|BIST ULAŞTIRMA
|128.758
|-0,13
|BIST TURİZM
|12.962
|1,00
|BIST TİCARET
|248.583
|0,68
|BIST İLETİŞİM
|33.884
|-0,66
|BIST SPOR
|56.539
|-3,06
|BIST İNŞAAT
|101.305
|0,49
|BIST MALİ
|107.331
|0,22
|BIST BANKA
|119.116
|-0,24
|BIST SİGORTA
|376.373
|-0,83
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|79.675
|7,39
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|82.493
|0,59
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|37.235
|0,78
|BIST TEKNOLOJİ
|132.484
|0,98
|BIST BİLİŞİM
|46.394
|0,26
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|67.796
|1,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 06:38 Kaynak: AA
Son Dakika Gül üreticileri dertli: Biz değil satan para kazanıyor Tarlada 5 liraya satılan çilek, pazarda 10 liraya alıcı buluyor Bu illerde konutu olanlar sevinecek! İşte en çok değerlenen yerler Latin Amerika'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Avianca, koronavirüs nedeniyle iflas başvurusu yaptı Tazeyken kilosu 150 liraya, kurutulduktan sonra ise 1.000 liraya satılan kuzugöbeği mantarı gelir kapısı oldu Hijyen genelgesini sağlayan restoran ve oteller 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek Haftaya düşüşle başlayan gram altın 385,7 liradan işlem görüyor Siirtli girişimci, çatısına kurduğu güneş panelleriyle elektriğini bedavaya getirip fazlasını da satacak Kilosu 200 TL'yi bulan domalan mantarını bulmak için her yeri karış karış arıyorlar Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi Bugün itibarıyla yeniden hizmete başlayan berberler tıraş fiyatlarına yüzde 40'a varan zam yaptı Düşüşe geçen dolar 7,07'den işlem görüyor Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü TÜBİTAK'tan koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Haziran'da müjde vermek istiyoruz "Berber ve kuaför ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı" iddialarına yanıt geldi