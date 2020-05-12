Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika
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Borsada endekslerin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 249.066 4,70 BIST SINAİ 129.299 1,90 BIST GIDA, İÇECEK 136.548 1,32 BIST TEKSTIL, DERİ 46.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 249.066 4,70
BIST SINAİ 129.299 1,90
BIST GIDA, İÇECEK 136.548 1,32
BIST TEKSTIL, DERİ 46.034 2,31
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 91.230 2,50
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.339 1,42
BIST TAŞ, TOPRAK 83.514 1,17
BIST METAL ANA 220.935 1,66
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 151.873 2,37
BIST MADENCİLİK 117.350 4,89
BIST HİZMETLER 85.518 1,99
BIST ELEKTRİK 4.705 2,28
BIST ULAŞTIRMA 128.684 -0,06
BIST TURİZM 13.470 3,92
BIST TİCARET 253.974 2,17
BIST İLETİŞİM 35.079 3,52
BIST SPOR 57.218 1,20
BIST İNŞAAT 101.867 0,55
BIST MALİ 109.028 1,58
BIST BANKA 120.586 1,23
BIST SİGORTA 379.595 0,86
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 77.005 -3,35
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.245 2,12
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 38.188 2,56
BIST TEKNOLOJİ 135.134 2,00
BIST BİLİŞİM 47.246 1,84
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 68.152 0,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 06:44 Kaynak: AA


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