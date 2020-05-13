Borsada endekslerin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 260.781 4,70 BIST SINAİ 131.046 1,35 BIST GIDA, İÇECEK 138.671 1,55 BIST TEKSTIL, DERİ 46.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|260.781
|4,70
|BIST SINAİ
|131.046
|1,35
|BIST GIDA, İÇECEK
|138.671
|1,55
|BIST TEKSTIL, DERİ
|46.685
|1,41
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|92.737
|1,65
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|110.798
|1,33
|BIST TAŞ, TOPRAK
|83.866
|0,42
|BIST METAL ANA
|223.277
|1,06
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|154.016
|1,41
|BIST MADENCİLİK
|120.236
|2,46
|BIST HİZMETLER
|85.966
|0,52
|BIST ELEKTRİK
|4.745
|0,85
|BIST ULAŞTIRMA
|128.107
|-0,45
|BIST TURİZM
|13.327
|-1,06
|BIST TİCARET
|256.943
|1,17
|BIST İLETİŞİM
|35.145
|0,19
|BIST SPOR
|56.817
|-0,70
|BIST İNŞAAT
|102.570
|0,69
|BIST MALİ
|108.840
|-0,17
|BIST BANKA
|120.221
|-0,30
|BIST SİGORTA
|379.584
|0,00
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|79.545
|3,30
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|84.224
|-0,02
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|37.934
|-0,66
|BIST TEKNOLOJİ
|139.261
|3,05
|BIST BİLİŞİM
|47.339
|0,20
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|69.763
|2,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 06:52 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı Altının gram fiyatı 384 liradan işlem görüyor Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti Üniversite sınavlarında ilk 80 bine girip madencilikle ilgili mühendislik bölümlerini seçenlere 2.104 TL'ye kadar burs verilecek Xiaomi'nin CEO'sunun attığı tweetle iPhone kullandığı ortaya çıktı Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Bu yıl motorlu taşıtlar vergisi alınmasın diye kanun teklifi vereceğiz HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti Sinop'ta sürpriz yapan hamsi, tezgaha inmeden satılıyor Bakan Varank: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak OPEC'in ham petrol üretimi Nisan'da 1 milyon 800 bin varil arttı Son Dakika: Bakan Koca, turizmde uygulanacak normalleşme planını paylaştı: Bayramdan sonra yurt dışından gelenlere test yapacağız