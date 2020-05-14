Borsada endekslerin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 248.909 -4,55 BIST SINAİ 129.519 -1,17 BIST GIDA, İÇECEK 137.740 -0,67 BIST TEKSTIL, DERİ 46.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|248.909
|-4,55
|BIST SINAİ
|129.519
|-1,17
|BIST GIDA, İÇECEK
|137.740
|-0,67
|BIST TEKSTIL, DERİ
|46.756
|0,15
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|91.460
|-1,38
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|108.567
|-2,01
|BIST TAŞ, TOPRAK
|82.895
|-1,16
|BIST METAL ANA
|220.549
|-1,22
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|152.953
|-0,69
|BIST MADENCİLİK
|120.155
|-0,07
|BIST HİZMETLER
|85.991
|0,03
|BIST ELEKTRİK
|4.737
|-0,18
|BIST ULAŞTIRMA
|126.999
|-0,86
|BIST TURİZM
|13.050
|-2,08
|BIST TİCARET
|261.219
|1,66
|BIST İLETİŞİM
|34.698
|-1,27
|BIST SPOR
|56.455
|-0,64
|BIST İNŞAAT
|101.244
|-1,29
|BIST MALİ
|107.004
|-1,69
|BIST BANKA
|117.473
|-2,29
|BIST SİGORTA
|378.462
|-0,30
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|77.236
|-2,90
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|83.313
|-1,08
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|37.525
|-1,08
|BIST TEKNOLOJİ
|141.978
|1,95
|BIST BİLİŞİM
|48.260
|1,94
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|68.335
|-2,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 06:58 Kaynak: AA
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