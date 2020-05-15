Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 241.433 -3,00 BIST SINAİ 129.866 0,27 BIST GIDA, İÇECEK 139.539 1,31 BIST TEKSTIL, DERİ 47.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|241.433
|-3,00
|BIST SINAİ
|129.866
|0,27
|BIST GIDA, İÇECEK
|139.539
|1,31
|BIST TEKSTIL, DERİ
|47.508
|1,61
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|92.322
|0,94
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|107.970
|-0,55
|BIST TAŞ, TOPRAK
|83.843
|1,14
|BIST METAL ANA
|219.431
|-0,51
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|154.360
|0,92
|BIST MADENCİLİK
|121.394
|1,03
|BIST HİZMETLER
|87.424
|1,67
|BIST ELEKTRİK
|4.824
|1,83
|BIST ULAŞTIRMA
|128.717
|1,35
|BIST TURİZM
|13.225
|1,34
|BIST TİCARET
|270.282
|3,47
|BIST İLETİŞİM
|34.527
|-0,49
|BIST SPOR
|56.121
|-0,59
|BIST İNŞAAT
|101.296
|0,05
|BIST MALİ
|107.379
|0,35
|BIST BANKA
|118.056
|0,50
|BIST SİGORTA
|380.937
|0,65
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|79.707
|3,20
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|83.338
|0,03
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|37.687
|0,43
|BIST TEKNOLOJİ
|140.996
|-0,69
|BIST BİLİŞİM
|48.455
|0,41
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|68.835
|0,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 07:08 Kaynak: AA
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