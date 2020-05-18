Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 235.693 -2,38 BIST SINAİ 130.966 0,85 BIST GIDA, İÇECEK 141.350 1,30 BIST TEKSTIL, DERİ 48.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|235.693
|-2,38
|BIST SINAİ
|130.966
|0,85
|BIST GIDA, İÇECEK
|141.350
|1,30
|BIST TEKSTIL, DERİ
|48.704
|2,52
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|93.210
|0,96
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|107.517
|-0,42
|BIST TAŞ, TOPRAK
|87.288
|4,11
|BIST METAL ANA
|221.073
|0,75
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|157.779
|2,22
|BIST MADENCİLİK
|119.725
|-1,37
|BIST HİZMETLER
|91.501
|4,66
|BIST ELEKTRİK
|4.982
|3,28
|BIST ULAŞTIRMA
|132.802
|3,17
|BIST TURİZM
|13.811
|4,43
|BIST TİCARET
|290.139
|7,35
|BIST İLETİŞİM
|35.610
|3,14
|BIST SPOR
|56.713
|1,05
|BIST İNŞAAT
|101.603
|0,30
|BIST MALİ
|108.879
|1,40
|BIST BANKA
|118.905
|0,72
|BIST SİGORTA
|386.798
|1,54
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|82.538
|3,55
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|85.011
|2,01
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|38.640
|2,53
|BIST TEKNOLOJİ
|142.759
|1,25
|BIST BİLİŞİM
|49.132
|1,40
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|72.052
|4,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 06:46 Kaynak: AA
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