Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 245.045 3,97 BIST SINAİ 132.073 0,84 BIST GIDA, İÇECEK 141.601 0,18 BIST TEKSTIL, DERİ 50.323 3,32 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 92.239 -1,04 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.661 1,06 BIST TAŞ, TOPRAK 90.551 3,74 BIST METAL ANA 221.867 0,36 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 159.223 0,91 BIST MADENCİLİK 119.153 -0,48 BIST HİZMETLER 90.921 -0,63 BIST ELEKTRİK 4.953 -0,57 BIST ULAŞTIRMA 132.550 -0,19 BIST TURİZM 14.122 2,26 BIST TİCARET 284.759 -1,85 BIST İLETİŞİM 35.839 0,64 BIST SPOR 58.065 2,38 BIST İNŞAAT 100.837 -0,75 BIST MALİ 109.502 0,57 BIST BANKA 118.895 -0,01 BIST SİGORTA 401.574 3,82 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 82.539 0,00 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.694 0,80 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 39.415 2,00 BIST TEKNOLOJİ 144.430 1,17 BIST BİLİŞİM 49.512 0,77 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 75.299 4,51

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)