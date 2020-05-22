Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 229.707 -2,64 BIST SINAİ 132.399 0,09 BIST GIDA, İÇECEK 144.427 1,76 BIST TEKSTIL, DERİ 49.090 -0,70 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 92.469 0,20 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 107.895 0,53 BIST TAŞ, TOPRAK 88.392 -1,13 BIST METAL ANA 224.525 -0,82 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 159.879 0,23 BIST MADENCİLİK 120.278 -0,86 BIST HİZMETLER 93.003 0,93 BIST ELEKTRİK 4.905 0,36 BIST ULAŞTIRMA 136.044 0,73 BIST TURİZM 14.325 1,33 BIST TİCARET 295.585 1,52 BIST İLETİŞİM 36.298 0,34 BIST SPOR 58.944 0,50 BIST İNŞAAT 101.030 0,79 BIST MALİ 109.503 0,20 BIST BANKA 118.059 -0,21 BIST SİGORTA 412.650 1,57 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 81.917 2,06 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.315 0,50 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 39.388 0,35 BIST TEKNOLOJİ 143.049 -0,75 BIST BİLİŞİM 49.162 -0,37 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 72.948 0,99

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)