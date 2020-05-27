Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 223.542 -2,68 BIST SINAİ 134.918 1,90 BIST GIDA, İÇECEK 149.613 3,59 BIST TEKSTIL, DERİ 49.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 223.542 -2,68 BIST SINAİ 134.918 1,90 BIST GIDA, İÇECEK 149.613 3,59 BIST TEKSTIL, DERİ 49.691 1,23 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 94.330 2,01 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 110.084 2,03 BIST TAŞ, TOPRAK 88.853 0,52 BIST METAL ANA 227.041 1,12 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 164.255 2,74 BIST MADENCİLİK 120.437 0,13 BIST HİZMETLER 94.344 1,44 BIST ELEKTRİK 4.972 1,37 BIST ULAŞTIRMA 148.782 9,36 BIST TURİZM 14.185 -0,98 BIST TİCARET 295.508 -0,03 BIST İLETİŞİM 35.863 -1,20 BIST SPOR 61.519 4,37 BIST İNŞAAT 104.139 3,08 BIST MALİ 111.400 1,73 BIST BANKA 119.443 1,17 BIST SİGORTA 417.208 1,10 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 83.113 1,46 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.336 2,34 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 40.481 2,77 BIST TEKNOLOJİ 146.993 2,76 BIST BİLİŞİM 50.542 2,81 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 73.655 0,97 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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