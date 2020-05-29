Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 208.797 -2,57 BIST SINAİ 133.711 -0,93 BIST GIDA, İÇECEK 143.707 -1,36 BIST TEKSTIL, DERİ 50.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|208.797
|-2,57
|BIST SINAİ
|133.711
|-0,93
|BIST GIDA, İÇECEK
|143.707
|-1,36
|BIST TEKSTIL, DERİ
|50.312
|0,83
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|92.119
|0,15
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|110.380
|-0,45
|BIST TAŞ, TOPRAK
|88.913
|-0,05
|BIST METAL ANA
|225.105
|-0,39
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|162.299
|-1,99
|BIST MADENCİLİK
|120.533
|-2,66
|BIST HİZMETLER
|95.835
|2,03
|BIST ELEKTRİK
|4.999
|1,62
|BIST ULAŞTIRMA
|151.121
|-0,18
|BIST TURİZM
|13.790
|0,63
|BIST TİCARET
|302.290
|3,94
|BIST İLETİŞİM
|36.186
|1,18
|BIST SPOR
|68.701
|8,66
|BIST İNŞAAT
|101.224
|-2,76
|BIST MALİ
|112.343
|-0,02
|BIST BANKA
|122.081
|0,98
|BIST SİGORTA
|410.242
|0,67
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|81.000
|0,13
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|87.563
|-1,76
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|41.144
|1,03
|BIST TEKNOLOJİ
|145.011
|-0,19
|BIST BİLİŞİM
|48.165
|-1,41
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|71.908
|-0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 06:49 Kaynak: AA
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