Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 206.425 -2,51 BIST SINAİ 137.505 0,88 BIST GIDA, İÇECEK 144.467 -0,76 BIST TEKSTIL, DERİ 51.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 206.425 -2,51 BIST SINAİ 137.505 0,88 BIST GIDA, İÇECEK 144.467 -0,76 BIST TEKSTIL, DERİ 51.999 0,71 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 93.983 -0,20 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.506 0,61 BIST TAŞ, TOPRAK 92.837 2,64 BIST METAL ANA 230.690 1,01 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 167.709 1,17 BIST MADENCİLİK 122.998 2,52 BIST HİZMETLER 95.183 -0,49 BIST ELEKTRİK 5.076 0,59 BIST ULAŞTIRMA 151.013 -1,12 BIST TURİZM 13.977 0,77 BIST TİCARET 297.215 -0,91 BIST İLETİŞİM 35.945 -0,25 BIST SPOR 69.754 2,25 BIST İNŞAAT 101.934 0,14 BIST MALİ 116.585 1,41 BIST BANKA 125.286 0,38 BIST SİGORTA 418.543 1,20 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 82.663 1,48 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 91.781 2,59 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 44.057 2,82 BIST TEKNOLOJİ 152.823 1,39 BIST BİLİŞİM 48.030 -0,52 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 72.210 -0,75 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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