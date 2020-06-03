Borsa İstanbul 'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı

Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor

Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı

2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı

Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu