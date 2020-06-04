Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 200.885 -1,64 BIST SINAİ 138.259 0,03 BIST GIDA, İÇECEK 146.755 -0,47 BIST TEKSTIL, DERİ 53.049 0,87 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 93.231 -0,78 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.159 -0,11 BIST TAŞ, TOPRAK 93.121 0,29 BIST METAL ANA 236.077 0,60 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 169.944 -0,15 BIST MADENCİLİK 120.773 -0,17 BIST HİZMETLER 98.167 1,64 BIST ELEKTRİK 5.186 -1,08 BIST ULAŞTIRMA 150.682 0,15 BIST TURİZM 14.209 0,77 BIST TİCARET 316.650 3,65 BIST İLETİŞİM 36.399 0,64 BIST SPOR 68.391 -1,75 BIST İNŞAAT 101.711 0,36 BIST MALİ 117.465 -0,39 BIST BANKA 126.367 -0,46 BIST SİGORTA 420.748 -0,35 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 80.966 -0,88 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 92.608 -0,39 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 44.011 -0,15 BIST TEKNOLOJİ 150.458 -0,38 BIST BİLİŞİM 48.746 -0,67 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 72.606 -0,70

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)