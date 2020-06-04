Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 200.885 -1,64 BIST SINAİ 138.259 0,03 BIST GIDA, İÇECEK 146.755 -0,47 BIST TEKSTIL, DERİ 53.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|200.885
|-1,64
|BIST SINAİ
|138.259
|0,03
|BIST GIDA, İÇECEK
|146.755
|-0,47
|BIST TEKSTIL, DERİ
|53.049
|0,87
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|93.231
|-0,78
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|113.159
|-0,11
|BIST TAŞ, TOPRAK
|93.121
|0,29
|BIST METAL ANA
|236.077
|0,60
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|169.944
|-0,15
|BIST MADENCİLİK
|120.773
|-0,17
|BIST HİZMETLER
|98.167
|1,64
|BIST ELEKTRİK
|5.186
|-1,08
|BIST ULAŞTIRMA
|150.682
|0,15
|BIST TURİZM
|14.209
|0,77
|BIST TİCARET
|316.650
|3,65
|BIST İLETİŞİM
|36.399
|0,64
|BIST SPOR
|68.391
|-1,75
|BIST İNŞAAT
|101.711
|0,36
|BIST MALİ
|117.465
|-0,39
|BIST BANKA
|126.367
|-0,46
|BIST SİGORTA
|420.748
|-0,35
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|80.966
|-0,88
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|92.608
|-0,39
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|44.011
|-0,15
|BIST TEKNOLOJİ
|150.458
|-0,38
|BIST BİLİŞİM
|48.746
|-0,67
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|72.606
|-0,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 06:41 Kaynak: AA
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