Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 209.894 2,13 BIST SINAİ 139.538 0,19 BIST GIDA, İÇECEK 146.435 -0,26 BIST TEKSTIL, DERİ 53.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 209.894 2,13
BIST SINAİ 139.538 0,19
BIST GIDA, İÇECEK 146.435 -0,26
BIST TEKSTIL, DERİ 53.989 0,95
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 95.736 0,39
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.731 0,20
BIST TAŞ, TOPRAK 92.680 0,06
BIST METAL ANA 240.266 0,39
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 172.367 1,01
BIST MADENCİLİK 118.278 -1,99
BIST HİZMETLER 96.873 -0,81
BIST ELEKTRİK 5.160 -0,85
BIST ULAŞTIRMA 151.092 -0,61
BIST TURİZM 15.053 3,67
BIST TİCARET 302.532 -1,67
BIST İLETİŞİM 37.003 -0,73
BIST SPOR 70.224 6,22
BIST İNŞAAT 103.257 0,95
BIST MALİ 118.468 0,02
BIST BANKA 127.458 -0,34
BIST SİGORTA 429.030 1,15
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 81.411 0,03
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 93.109 -0,13
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 44.738 2,16
BIST TEKNOLOJİ 149.591 -0,69
BIST BİLİŞİM 47.785 -0,98
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 72.840 -0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 06:37 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi

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