Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 222.105 1,05 BIST SINAİ 139.970 -0,20 BIST GIDA, İÇECEK 145.347 -0,87 BIST TEKSTIL, DERİ 57.133 1,79 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 94.361 -1,32 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.666 -0,03 BIST TAŞ, TOPRAK 94.045 0,19 BIST METAL ANA 238.460 -0,42 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 173.107 -0,42 BIST MADENCİLİK 123.083 0,80 BIST HİZMETLER 96.561 -0,65 BIST ELEKTRİK 5.134 -0,01 BIST ULAŞTIRMA 148.867 -1,46 BIST TURİZM 15.881 2,74 BIST TİCARET 301.189 -1,37 BIST İLETİŞİM 36.616 0,54 BIST SPOR 70.764 -2,56 BIST İNŞAAT 104.749 0,45 BIST MALİ 117.985 -0,68 BIST BANKA 125.963 -0,73 BIST SİGORTA 437.486 0,47 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 81.984 -2,22 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 92.167 -0,72 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 46.869 -0,45 BIST TEKNOLOJİ 151.438 0,39 BIST BİLİŞİM 47.877 0,99 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 74.580 0,41

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)