Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 228.615 2,93 BIST SINAİ 140.819 0,61 BIST GIDA, İÇECEK 145.900 0,38 BIST TEKSTIL, DERİ 56.668 -0,81 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 95.902 1,63 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 116.259 1,39 BIST TAŞ, TOPRAK 94.629 0,62 BIST METAL ANA 237.752 -0,30 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 175.908 1,62 BIST MADENCİLİK 121.334 -1,42 BIST HİZMETLER 97.377 0,84 BIST ELEKTRİK 5.193 1,14 BIST ULAŞTIRMA 151.473 1,75 BIST TURİZM 15.694 -1,18 BIST TİCARET 305.039 1,28 BIST İLETİŞİM 36.400 -0,59 BIST SPOR 71.507 1,05 BIST İNŞAAT 105.538 0,75 BIST MALİ 118.692 0,60 BIST BANKA 126.183 0,18 BIST SİGORTA 445.088 1,74 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 82.916 1,14 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 93.352 1,29 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 46.885 0,03 BIST TEKNOLOJİ 151.433 0,00 BIST BİLİŞİM 48.006 0,27 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 75.685 1,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)