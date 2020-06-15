Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 236.629 3,51 BIST SINAİ 140.590 -0,16 BIST GIDA, İÇECEK 147.323 0,98 BIST TEKSTIL, DERİ 57.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 236.629 3,51 BIST SINAİ 140.590 -0,16 BIST GIDA, İÇECEK 147.323 0,98 BIST TEKSTIL, DERİ 57.222 0,98 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 97.864 2,04 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 116.013 -0,21 BIST TAŞ, TOPRAK 94.302 -0,35 BIST METAL ANA 235.270 -1,04 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 174.152 -1,00 BIST MADENCİLİK 123.575 1,85 BIST HİZMETLER 97.934 0,57 BIST ELEKTRİK 5.196 0,06 BIST ULAŞTIRMA 148.898 -1,70 BIST TURİZM 15.521 -1,10 BIST TİCARET 308.098 1,00 BIST İLETİŞİM 36.816 1,14 BIST SPOR 69.963 -2,16 BIST İNŞAAT 108.077 2,41 BIST MALİ 118.190 -0,42 BIST BANKA 124.847 -1,06 BIST SİGORTA 450.651 1,25 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 84.329 1,70 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 93.469 0,13 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 46.871 -0,03 BIST TEKNOLOJİ 150.035 -0,92 BIST BİLİŞİM 47.303 -1,46 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 76.115 0,57 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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