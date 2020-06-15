Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 236.629 3,51 BIST SINAİ 140.590 -0,16 BIST GIDA, İÇECEK 147.323 0,98 BIST TEKSTIL, DERİ 57.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|236.629
|3,51
|BIST SINAİ
|140.590
|-0,16
|BIST GIDA, İÇECEK
|147.323
|0,98
|BIST TEKSTIL, DERİ
|57.222
|0,98
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|97.864
|2,04
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|116.013
|-0,21
|BIST TAŞ, TOPRAK
|94.302
|-0,35
|BIST METAL ANA
|235.270
|-1,04
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|174.152
|-1,00
|BIST MADENCİLİK
|123.575
|1,85
|BIST HİZMETLER
|97.934
|0,57
|BIST ELEKTRİK
|5.196
|0,06
|BIST ULAŞTIRMA
|148.898
|-1,70
|BIST TURİZM
|15.521
|-1,10
|BIST TİCARET
|308.098
|1,00
|BIST İLETİŞİM
|36.816
|1,14
|BIST SPOR
|69.963
|-2,16
|BIST İNŞAAT
|108.077
|2,41
|BIST MALİ
|118.190
|-0,42
|BIST BANKA
|124.847
|-1,06
|BIST SİGORTA
|450.651
|1,25
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|84.329
|1,70
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|93.469
|0,13
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|46.871
|-0,03
|BIST TEKNOLOJİ
|150.035
|-0,92
|BIST BİLİŞİM
|47.303
|-1,46
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|76.115
|0,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 06:41 Kaynak: AA
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