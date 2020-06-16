Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 245.712 3,84 BIST SINAİ 142.631 1,45 BIST GIDA, İÇECEK 150.505 2,16 BIST TEKSTIL, DERİ 57.

Borsada endekslerin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 245.712 3,84
BIST SINAİ 142.631 1,45
BIST GIDA, İÇECEK 150.505 2,16
BIST TEKSTIL, DERİ 57.456 0,41
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 98.293 0,44
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.088 1,79
BIST TAŞ, TOPRAK 95.985 1,79
BIST METAL ANA 236.935 0,71
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 177.822 2,11
BIST MADENCİLİK 123.320 -0,21
BIST HİZMETLER 99.025 1,11
BIST ELEKTRİK 5.324 2,47
BIST ULAŞTIRMA 149.693 0,53
BIST TURİZM 15.620 0,64
BIST TİCARET 308.864 0,25
BIST İLETİŞİM 37.630 2,21
BIST SPOR 72.924 4,23
BIST İNŞAAT 110.351 2,10
BIST MALİ 119.926 1,47
BIST BANKA 126.739 1,52
BIST SİGORTA 452.396 0,39
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 84.615 0,34
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 94.565 1,17
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 48.129 2,68
BIST TEKNOLOJİ 153.032 2,00
BIST BİLİŞİM 48.581 2,70
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 76.708 0,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 06:41 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi

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