Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 247.523 -2,58 BIST SINAİ 143.979 0,82 BIST GIDA, İÇECEK 152.841 0,69 BIST TEKSTIL, DERİ 56.946 -0,69 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 98.510 0,07 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.851 0,58 BIST TAŞ, TOPRAK 97.420 0,78 BIST METAL ANA 239.882 1,95 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 179.434 0,46 BIST MADENCİLİK 123.955 0,36 BIST HİZMETLER 102.709 2,81 BIST ELEKTRİK 5.358 1,01 BIST ULAŞTIRMA 148.452 0,46 BIST TURİZM 15.596 0,82 BIST TİCARET 318.828 0,85 BIST İLETİŞİM 41.056 8,98 BIST SPOR 77.473 3,26 BIST İNŞAAT 111.518 0,81 BIST MALİ 119.845 0,39 BIST BANKA 126.419 0,35 BIST SİGORTA 456.990 -0,47 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 83.909 0,46 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 94.843 0,62 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 47.810 -0,07 BIST TEKNOLOJİ 153.343 1,64 BIST BİLİŞİM 48.633 0,01 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 77.430 1,79

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)