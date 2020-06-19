Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 237.149 -4,19 BIST SINAİ 143.926 -0,04 BIST GIDA, İÇECEK 152.709 -0,09 BIST TEKSTIL, DERİ 55.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 237.149 -4,19 BIST SINAİ 143.926 -0,04 BIST GIDA, İÇECEK 152.709 -0,09 BIST TEKSTIL, DERİ 55.973 -1,71 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 96.617 -1,92 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.392 0,46 BIST TAŞ, TOPRAK 97.348 -0,07 BIST METAL ANA 238.058 -0,76 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 179.440 0,00 BIST MADENCİLİK 125.778 1,47 BIST HİZMETLER 103.189 0,47 BIST ELEKTRİK 5.318 -0,74 BIST ULAŞTIRMA 148.027 -0,29 BIST TURİZM 15.273 -2,08 BIST TİCARET 318.213 -0,19 BIST İLETİŞİM 42.333 3,11 BIST SPOR 75.776 -2,19 BIST İNŞAAT 110.945 -0,51 BIST MALİ 121.498 1,38 BIST BANKA 130.484 3,22 BIST SİGORTA 456.646 -0,08 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 82.363 -1,84 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 94.865 0,02 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 46.954 -1,79 BIST TEKNOLOJİ 153.821 0,31 BIST BİLİŞİM 48.723 0,18 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 76.532 -1,16 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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