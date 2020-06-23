Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 244.383 -0,64 BIST SINAİ 146.791 0,24 BIST GIDA, İÇECEK 151.831 -0,59 BIST TEKSTIL, DERİ 58.266 1,70 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 100.955 2,25 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 121.219 -0,32 BIST TAŞ, TOPRAK 101.857 0,64 BIST METAL ANA 241.531 0,12 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 185.503 1,50 BIST MADENCİLİK 129.205 -0,31 BIST HİZMETLER 104.271 0,44 BIST ELEKTRİK 5.416 1,69 BIST ULAŞTIRMA 148.311 -0,24 BIST TURİZM 15.930 2,86 BIST TİCARET 325.508 0,48 BIST İLETİŞİM 41.996 1,98 BIST SPOR 71.599 -5,61 BIST İNŞAAT 116.669 -2,91 BIST MALİ 123.600 -0,29 BIST BANKA 132.777 -0,96 BIST SİGORTA 462.114 0,68 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 84.310 0,82 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 96.420 0,42 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 47.897 0,10 BIST TEKNOLOJİ 151.993 -0,02 BIST BİLİŞİM 48.715 0,89 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 77.612 -0,95

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)