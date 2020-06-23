Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 244.383 -0,64 BIST SINAİ 146.791 0,24 BIST GIDA, İÇECEK 151.831 -0,59 BIST TEKSTIL, DERİ 58.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 244.383 -0,64
BIST SINAİ 146.791 0,24
BIST GIDA, İÇECEK 151.831 -0,59
BIST TEKSTIL, DERİ 58.266 1,70
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 100.955 2,25
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 121.219 -0,32
BIST TAŞ, TOPRAK 101.857 0,64
BIST METAL ANA 241.531 0,12
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 185.503 1,50
BIST MADENCİLİK 129.205 -0,31
BIST HİZMETLER 104.271 0,44
BIST ELEKTRİK 5.416 1,69
BIST ULAŞTIRMA 148.311 -0,24
BIST TURİZM 15.930 2,86
BIST TİCARET 325.508 0,48
BIST İLETİŞİM 41.996 1,98
BIST SPOR 71.599 -5,61
BIST İNŞAAT 116.669 -2,91
BIST MALİ 123.600 -0,29
BIST BANKA 132.777 -0,96
BIST SİGORTA 462.114 0,68
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 84.310 0,82
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 96.420 0,42
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 47.897 0,10
BIST TEKNOLOJİ 151.993 -0,02
BIST BİLİŞİM 48.715 0,89
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 77.612 -0,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 06:45 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

17:40 ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi 17:14 1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor 16:27 Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü 16:01 Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı 15:24 Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor 14:55 Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor 14:25 12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti 12:52 Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 12:06 "Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi 11:36 Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda 11:12 Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu 10:50 Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli 10:13 Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
00:37
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
00:29
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
00:08
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
23:57
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
23:56
Erzurum'da ayıdan kaçan kuzenler, dağlık alanda düşerek yaralandı
23:44
Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
23:40
Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi
23:14
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
23:09
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
23:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 01:16:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]