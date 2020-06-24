Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 237.410 -2,85 BIST SINAİ 146.516 -0,19 BIST GIDA, İÇECEK 150.663 -0,77 BIST TEKSTIL, DERİ 58.285 0,03 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 99.589 -1,35 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.894 -0,27 BIST TAŞ, TOPRAK 100.912 -0,93 BIST METAL ANA 242.073 0,22 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 185.924 0,23 BIST MADENCİLİK 129.163 -0,03 BIST HİZMETLER 104.962 0,66 BIST ELEKTRİK 5.415 -0,02 BIST ULAŞTIRMA 146.390 -1,30 BIST TURİZM 15.997 0,42 BIST TİCARET 331.683 1,90 BIST İLETİŞİM 42.039 0,10 BIST SPOR 75.480 5,42 BIST İNŞAAT 113.207 -2,97 BIST MALİ 121.175 -1,96 BIST BANKA 129.297 -2,62 BIST SİGORTA 464.135 0,44 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 83.864 -0,53 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 94.838 -1,64 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 47.522 -0,78 BIST TEKNOLOJİ 149.425 -1,69 BIST BİLİŞİM 48.280 -0,89 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 76.779 -1,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)