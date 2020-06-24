Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 237.410 -2,85 BIST SINAİ 146.516 -0,19 BIST GIDA, İÇECEK 150.663 -0,77 BIST TEKSTIL, DERİ 58.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 237.410 -2,85
BIST SINAİ 146.516 -0,19
BIST GIDA, İÇECEK 150.663 -0,77
BIST TEKSTIL, DERİ 58.285 0,03
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 99.589 -1,35
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.894 -0,27
BIST TAŞ, TOPRAK 100.912 -0,93
BIST METAL ANA 242.073 0,22
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 185.924 0,23
BIST MADENCİLİK 129.163 -0,03
BIST HİZMETLER 104.962 0,66
BIST ELEKTRİK 5.415 -0,02
BIST ULAŞTIRMA 146.390 -1,30
BIST TURİZM 15.997 0,42
BIST TİCARET 331.683 1,90
BIST İLETİŞİM 42.039 0,10
BIST SPOR 75.480 5,42
BIST İNŞAAT 113.207 -2,97
BIST MALİ 121.175 -1,96
BIST BANKA 129.297 -2,62
BIST SİGORTA 464.135 0,44
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 83.864 -0,53
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 94.838 -1,64
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 47.522 -0,78
BIST TEKNOLOJİ 149.425 -1,69
BIST BİLİŞİM 48.280 -0,89
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 76.779 -1,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 06:43 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi

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