Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 234.857 -1,08 BIST SINAİ 145.811 -0,48 BIST GIDA, İÇECEK 150.332 -0,22 BIST TEKSTIL, DERİ 58.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 234.857 -1,08
BIST SINAİ 145.811 -0,48
BIST GIDA, İÇECEK 150.332 -0,22
BIST TEKSTIL, DERİ 58.295 0,02
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 99.923 0,33
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.746 -0,95
BIST TAŞ, TOPRAK 99.606 -1,29
BIST METAL ANA 242.645 0,24
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 185.528 -0,21
BIST MADENCİLİK 127.209 -1,51
BIST HİZMETLER 104.438 -0,50
BIST ELEKTRİK 5.565 2,77
BIST ULAŞTIRMA 145.926 -0,32
BIST TURİZM 15.783 -1,34
BIST TİCARET 328.259 -1,03
BIST İLETİŞİM 41.628 -0,98
BIST SPOR 74.649 -1,10
BIST İNŞAAT 115.565 2,08
BIST MALİ 121.318 0,12
BIST BANKA 129.210 -0,07
BIST SİGORTA 461.817 -0,50
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 85.130 1,51
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 95.294 0,48
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 47.464 -0,12
BIST TEKNOLOJİ 149.297 -0,09
BIST BİLİŞİM 48.482 0,42
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 77.041 0,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 06:39 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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