Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 234.857 -1,08 BIST SINAİ 145.811 -0,48 BIST GIDA, İÇECEK 150.332 -0,22 BIST TEKSTIL, DERİ 58.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|234.857
|-1,08
|BIST SINAİ
|145.811
|-0,48
|BIST GIDA, İÇECEK
|150.332
|-0,22
|BIST TEKSTIL, DERİ
|58.295
|0,02
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|99.923
|0,33
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|119.746
|-0,95
|BIST TAŞ, TOPRAK
|99.606
|-1,29
|BIST METAL ANA
|242.645
|0,24
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|185.528
|-0,21
|BIST MADENCİLİK
|127.209
|-1,51
|BIST HİZMETLER
|104.438
|-0,50
|BIST ELEKTRİK
|5.565
|2,77
|BIST ULAŞTIRMA
|145.926
|-0,32
|BIST TURİZM
|15.783
|-1,34
|BIST TİCARET
|328.259
|-1,03
|BIST İLETİŞİM
|41.628
|-0,98
|BIST SPOR
|74.649
|-1,10
|BIST İNŞAAT
|115.565
|2,08
|BIST MALİ
|121.318
|0,12
|BIST BANKA
|129.210
|-0,07
|BIST SİGORTA
|461.817
|-0,50
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|85.130
|1,51
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|95.294
|0,48
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|47.464
|-0,12
|BIST TEKNOLOJİ
|149.297
|-0,09
|BIST BİLİŞİM
|48.482
|0,42
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|77.041
|0,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 06:39 Kaynak: AA
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