Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 242.895 3,42 BIST SINAİ 146.986 0,81 BIST GIDA, İÇECEK 152.624 1,52 BIST TEKSTIL, DERİ 58.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 242.895 3,42
BIST SINAİ 146.986 0,81
BIST GIDA, İÇECEK 152.624 1,52
BIST TEKSTIL, DERİ 58.286 -0,02
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 100.628 0,71
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.227 0,40
BIST TAŞ, TOPRAK 100.888 1,29
BIST METAL ANA 244.232 0,65
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 188.507 1,61
BIST MADENCİLİK 126.273 -0,74
BIST HİZMETLER 104.785 0,33
BIST ELEKTRİK 5.737 3,09
BIST ULAŞTIRMA 146.480 0,38
BIST TURİZM 15.832 0,31
BIST TİCARET 327.832 -0,13
BIST İLETİŞİM 41.749 0,29
BIST SPOR 74.897 0,33
BIST İNŞAAT 116.195 0,55
BIST MALİ 121.861 0,45
BIST BANKA 129.500 0,22
BIST SİGORTA 460.534 -0,28
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 87.310 2,56
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 96.051 0,79
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 47.598 0,28
BIST TEKNOLOJİ 149.774 0,32
BIST BİLİŞİM 48.838 0,73
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 78.459 1,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 18:45 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi

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