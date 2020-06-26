Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 242.895 3,42 BIST SINAİ 146.986 0,81 BIST GIDA, İÇECEK 152.624 1,52 BIST TEKSTIL, DERİ 58.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|242.895
|3,42
|BIST SINAİ
|146.986
|0,81
|BIST GIDA, İÇECEK
|152.624
|1,52
|BIST TEKSTIL, DERİ
|58.286
|-0,02
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|100.628
|0,71
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|120.227
|0,40
|BIST TAŞ, TOPRAK
|100.888
|1,29
|BIST METAL ANA
|244.232
|0,65
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|188.507
|1,61
|BIST MADENCİLİK
|126.273
|-0,74
|BIST HİZMETLER
|104.785
|0,33
|BIST ELEKTRİK
|5.737
|3,09
|BIST ULAŞTIRMA
|146.480
|0,38
|BIST TURİZM
|15.832
|0,31
|BIST TİCARET
|327.832
|-0,13
|BIST İLETİŞİM
|41.749
|0,29
|BIST SPOR
|74.897
|0,33
|BIST İNŞAAT
|116.195
|0,55
|BIST MALİ
|121.861
|0,45
|BIST BANKA
|129.500
|0,22
|BIST SİGORTA
|460.534
|-0,28
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|87.310
|2,56
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|96.051
|0,79
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|47.598
|0,28
|BIST TEKNOLOJİ
|149.774
|0,32
|BIST BİLİŞİM
|48.838
|0,73
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|78.459
|1,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 18:45 Kaynak: AA
Son Dakika 00:23 Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı 22:11 Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 21:25 Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı