Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 252.101 3,79 BIST SINAİ 148.726 1,18 BIST GIDA, İÇECEK 153.749 0,74 BIST TEKSTIL, DERİ 58.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 252.101 3,79
BIST SINAİ 148.726 1,18
BIST GIDA, İÇECEK 153.749 0,74
BIST TEKSTIL, DERİ 58.634 0,60
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 103.513 2,87
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 121.357 0,94
BIST TAŞ, TOPRAK 102.675 1,77
BIST METAL ANA 247.335 1,27
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 190.661 1,14
BIST MADENCİLİK 128.805 2,01
BIST HİZMETLER 104.120 -0,64
BIST ELEKTRİK 5.781 0,77
BIST ULAŞTIRMA 146.227 -0,17
BIST TURİZM 16.287 2,87
BIST TİCARET 322.384 -1,66
BIST İLETİŞİM 41.609 -0,34
BIST SPOR 74.436 -0,62
BIST İNŞAAT 117.382 1,02
BIST MALİ 124.795 2,41
BIST BANKA 134.261 3,68
BIST SİGORTA 463.407 0,62
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 87.111 -0,23
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 97.230 1,23
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 48.216 1,30
BIST TEKNOLOJİ 151.575 1,20
BIST BİLİŞİM 48.619 -0,45
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 80.400 2,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 18:45 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi

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