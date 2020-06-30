Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 255.207 1,23 BIST SINAİ 150.439 1,15 BIST GIDA, İÇECEK 154.516 0,50 BIST TEKSTIL, DERİ 59.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 255.207 1,23
BIST SINAİ 150.439 1,15
BIST GIDA, İÇECEK 154.516 0,50
BIST TEKSTIL, DERİ 59.433 1,36
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 105.880 2,29
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 121.488 0,11
BIST TAŞ, TOPRAK 104.905 2,17
BIST METAL ANA 251.112 1,53
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 194.699 2,12
BIST MADENCİLİK 130.502 1,32
BIST HİZMETLER 104.717 0,57
BIST ELEKTRİK 5.963 3,15
BIST ULAŞTIRMA 147.573 0,92
BIST TURİZM 16.443 0,96
BIST TİCARET 324.251 0,58
BIST İLETİŞİM 41.557 -0,12
BIST SPOR 72.705 -2,32
BIST İNŞAAT 117.319 -0,05
BIST MALİ 125.406 0,49
BIST BANKA 133.474 -0,59
BIST SİGORTA 462.810 -0,13
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 87.636 0,60
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 98.294 1,09
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 50.118 3,94
BIST TEKNOLOJİ 153.607 1,34
BIST BİLİŞİM 49.303 1,41
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 82.009 2,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 18:39 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi

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