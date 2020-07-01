Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 252.884 -0,91 BIST SINAİ 150.135 -0,20 BIST GIDA, İÇECEK 154.604 0,06 BIST TEKSTIL, DERİ 58.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 252.884 -0,91
BIST SINAİ 150.135 -0,20
BIST GIDA, İÇECEK 154.604 0,06
BIST TEKSTIL, DERİ 58.888 -0,92
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 105.114 -0,72
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.318 -0,96
BIST TAŞ, TOPRAK 110.000 4,86
BIST METAL ANA 248.324 -1,11
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 194.107 -0,30
BIST MADENCİLİK 130.817 0,24
BIST HİZMETLER 103.214 -1,43
BIST ELEKTRİK 6.087 2,08
BIST ULAŞTIRMA 144.807 -1,87
BIST TURİZM 16.596 0,93
BIST TİCARET 317.574 -2,06
BIST İLETİŞİM 40.692 -2,08
BIST SPOR 72.997 0,40
BIST İNŞAAT 120.288 2,53
BIST MALİ 124.131 -1,02
BIST BANKA 130.775 -2,02
BIST SİGORTA 467.197 0,95
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 87.706 0,08
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 97.634 -0,67
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 50.993 1,74
BIST TEKNOLOJİ 154.314 0,46
BIST BİLİŞİM 49.095 -0,42
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 83.910 2,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 18:35 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi

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