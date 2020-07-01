Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 252.884 -0,91 BIST SINAİ 150.135 -0,20 BIST GIDA, İÇECEK 154.604 0,06 BIST TEKSTIL, DERİ 58.888 -0,92 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 105.114 -0,72 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.318 -0,96 BIST TAŞ, TOPRAK 110.000 4,86 BIST METAL ANA 248.324 -1,11 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 194.107 -0,30 BIST MADENCİLİK 130.817 0,24 BIST HİZMETLER 103.214 -1,43 BIST ELEKTRİK 6.087 2,08 BIST ULAŞTIRMA 144.807 -1,87 BIST TURİZM 16.596 0,93 BIST TİCARET 317.574 -2,06 BIST İLETİŞİM 40.692 -2,08 BIST SPOR 72.997 0,40 BIST İNŞAAT 120.288 2,53 BIST MALİ 124.131 -1,02 BIST BANKA 130.775 -2,02 BIST SİGORTA 467.197 0,95 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 87.706 0,08 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 97.634 -0,67 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 50.993 1,74 BIST TEKNOLOJİ 154.314 0,46 BIST BİLİŞİM 49.095 -0,42 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 83.910 2,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)