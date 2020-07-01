Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 252.884 -0,91 BIST SINAİ 150.135 -0,20 BIST GIDA, İÇECEK 154.604 0,06 BIST TEKSTIL, DERİ 58.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|252.884
|-0,91
|BIST SINAİ
|150.135
|-0,20
|BIST GIDA, İÇECEK
|154.604
|0,06
|BIST TEKSTIL, DERİ
|58.888
|-0,92
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|105.114
|-0,72
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|120.318
|-0,96
|BIST TAŞ, TOPRAK
|110.000
|4,86
|BIST METAL ANA
|248.324
|-1,11
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|194.107
|-0,30
|BIST MADENCİLİK
|130.817
|0,24
|BIST HİZMETLER
|103.214
|-1,43
|BIST ELEKTRİK
|6.087
|2,08
|BIST ULAŞTIRMA
|144.807
|-1,87
|BIST TURİZM
|16.596
|0,93
|BIST TİCARET
|317.574
|-2,06
|BIST İLETİŞİM
|40.692
|-2,08
|BIST SPOR
|72.997
|0,40
|BIST İNŞAAT
|120.288
|2,53
|BIST MALİ
|124.131
|-1,02
|BIST BANKA
|130.775
|-2,02
|BIST SİGORTA
|467.197
|0,95
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|87.706
|0,08
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|97.634
|-0,67
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|50.993
|1,74
|BIST TEKNOLOJİ
|154.314
|0,46
|BIST BİLİŞİM
|49.095
|-0,42
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|83.910
|2,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 18:35 Kaynak: AA
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