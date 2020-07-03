Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 260.588 0,34 BIST SINAİ 152.522 -0,69 BIST GIDA, İÇECEK 157.606 0,23 BIST TEKSTIL, DERİ 60.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|260.588
|0,34
|BIST SINAİ
|152.522
|-0,69
|BIST GIDA, İÇECEK
|157.606
|0,23
|BIST TEKSTIL, DERİ
|60.766
|1,29
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|109.713
|1,19
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|120.765
|-1,17
|BIST TAŞ, TOPRAK
|115.130
|0,99
|BIST METAL ANA
|253.385
|-1,68
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|197.415
|-0,51
|BIST MADENCİLİK
|129.590
|-1,29
|BIST HİZMETLER
|103.917
|-0,33
|BIST ELEKTRİK
|6.190
|1,03
|BIST ULAŞTIRMA
|141.210
|-2,37
|BIST TURİZM
|17.748
|1,95
|BIST TİCARET
|324.676
|1,08
|BIST İLETİŞİM
|40.639
|-1,49
|BIST SPOR
|73.394
|-0,91
|BIST İNŞAAT
|118.650
|-1,63
|BIST MALİ
|124.442
|-1,15
|BIST BANKA
|129.633
|-1,61
|BIST SİGORTA
|479.747
|0,66
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|89.274
|-0,63
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|98.311
|-1,16
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|52.377
|0,27
|BIST TEKNOLOJİ
|156.142
|0,05
|BIST BİLİŞİM
|52.637
|3,98
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|86.798
|0,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 18:41 Kaynak: AA
Son Dakika 20:47 Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı 20:21 8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu 18:08 Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı 17:46 Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 15:08 Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak 14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:29 8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti 12:26 Son Dakika: AFAD: Sakarya'da 13 dakika içinde 3 patlama kaydedildi 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 09:57 Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar 08:20 Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler