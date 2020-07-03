Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 260.588 0,34 BIST SINAİ 152.522 -0,69 BIST GIDA, İÇECEK 157.606 0,23 BIST TEKSTIL, DERİ 60.766 1,29 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 109.713 1,19 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.765 -1,17 BIST TAŞ, TOPRAK 115.130 0,99 BIST METAL ANA 253.385 -1,68 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 197.415 -0,51 BIST MADENCİLİK 129.590 -1,29 BIST HİZMETLER 103.917 -0,33 BIST ELEKTRİK 6.190 1,03 BIST ULAŞTIRMA 141.210 -2,37 BIST TURİZM 17.748 1,95 BIST TİCARET 324.676 1,08 BIST İLETİŞİM 40.639 -1,49 BIST SPOR 73.394 -0,91 BIST İNŞAAT 118.650 -1,63 BIST MALİ 124.442 -1,15 BIST BANKA 129.633 -1,61 BIST SİGORTA 479.747 0,66 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 89.274 -0,63 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 98.311 -1,16 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 52.377 0,27 BIST TEKNOLOJİ 156.142 0,05 BIST BİLİŞİM 52.637 3,98 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 86.798 0,49

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)