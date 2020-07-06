Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 262.492 0,73 BIST SINAİ 155.908 2,22 BIST GIDA, İÇECEK 161.865 2,70 BIST TEKSTIL, DERİ 62.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Liverpool, 17 yaşındaki Harvey Elliott ile sözleşme imzaladı
MFÖ solisti Özkan Uğur, ikinci kez kanseri yendi
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 262.492 0,73
BIST SINAİ 155.908 2,22
BIST GIDA, İÇECEK 161.865 2,70
BIST TEKSTIL, DERİ 62.304 2,53
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 111.893 1,99
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 122.091 1,10
BIST TAŞ, TOPRAK 122.370 6,29
BIST METAL ANA 258.052 1,84
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 201.258 1,95
BIST MADENCİLİK 133.042 2,66
BIST HİZMETLER 106.803 2,78
BIST ELEKTRİK 6.562 6,02
BIST ULAŞTIRMA 141.361 0,11
BIST TURİZM 18.506 4,27
BIST TİCARET 337.442 3,93
BIST İLETİŞİM 41.236 1,47
BIST SPOR 77.090 5,04
BIST İNŞAAT 120.023 1,16
BIST MALİ 127.814 2,71
BIST BANKA 132.676 2,35
BIST SİGORTA 493.389 2,84
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 91.741 2,76
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 100.911 2,64
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 54.717 4,47
BIST TEKNOLOJİ 157.383 0,80
BIST BİLİŞİM 53.110 0,90
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 90.303 4,04

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 18:43 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi
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