Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 260.932 -0,59 BIST SINAİ 157.247 0,86 BIST GIDA, İÇECEK 164.544 1,65 BIST TEKSTIL, DERİ 62.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|260.932
|-0,59
|BIST SINAİ
|157.247
|0,86
|BIST GIDA, İÇECEK
|164.544
|1,65
|BIST TEKSTIL, DERİ
|62.109
|-0,31
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|109.650
|-2,00
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|124.116
|1,66
|BIST TAŞ, TOPRAK
|129.384
|5,73
|BIST METAL ANA
|254.970
|-1,19
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|201.331
|0,04
|BIST MADENCİLİK
|133.092
|0,04
|BIST HİZMETLER
|107.755
|0,89
|BIST ELEKTRİK
|6.761
|3,04
|BIST ULAŞTIRMA
|138.491
|-2,03
|BIST TURİZM
|19.023
|2,80
|BIST TİCARET
|341.156
|1,10
|BIST İLETİŞİM
|41.542
|0,74
|BIST SPOR
|77.478
|0,50
|BIST İNŞAAT
|121.657
|1,36
|BIST MALİ
|128.055
|0,19
|BIST BANKA
|131.476
|-0,90
|BIST SİGORTA
|493.463
|0,02
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|90.401
|-1,46
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|101.963
|1,04
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|56.073
|2,48
|BIST TEKNOLOJİ
|157.474
|0,06
|BIST BİLİŞİM
|52.870
|-0,45
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|90.524
|0,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 18:51 Kaynak: AA
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