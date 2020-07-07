Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 260.932 -0,59 BIST SINAİ 157.247 0,86 BIST GIDA, İÇECEK 164.544 1,65 BIST TEKSTIL, DERİ 62.109 -0,31 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 109.650 -2,00 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 124.116 1,66 BIST TAŞ, TOPRAK 129.384 5,73 BIST METAL ANA 254.970 -1,19 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 201.331 0,04 BIST MADENCİLİK 133.092 0,04 BIST HİZMETLER 107.755 0,89 BIST ELEKTRİK 6.761 3,04 BIST ULAŞTIRMA 138.491 -2,03 BIST TURİZM 19.023 2,80 BIST TİCARET 341.156 1,10 BIST İLETİŞİM 41.542 0,74 BIST SPOR 77.478 0,50 BIST İNŞAAT 121.657 1,36 BIST MALİ 128.055 0,19 BIST BANKA 131.476 -0,90 BIST SİGORTA 493.463 0,02 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 90.401 -1,46 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 101.963 1,04 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 56.073 2,48 BIST TEKNOLOJİ 157.474 0,06 BIST BİLİŞİM 52.870 -0,45 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 90.524 0,24

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)