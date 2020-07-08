Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 260.294 -0,24 BIST SINAİ 157.176 -0,04 BIST GIDA, İÇECEK 165.533 0,60 BIST TEKSTIL, DERİ 61.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

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Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 260.294 -0,24
BIST SINAİ 157.176 -0,04
BIST GIDA, İÇECEK 165.533 0,60
BIST TEKSTIL, DERİ 61.417 -1,11
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 108.069 -1,44
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 123.129 -0,80
BIST TAŞ, TOPRAK 126.441 -2,27
BIST METAL ANA 259.104 1,62
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 200.737 -0,30
BIST MADENCİLİK 134.388 0,97
BIST HİZMETLER 106.725 -0,96
BIST ELEKTRİK 6.678 -1,23
BIST ULAŞTIRMA 134.628 -2,79
BIST TURİZM 18.720 -1,59
BIST TİCARET 335.947 -1,53
BIST İLETİŞİM 41.578 0,09
BIST SPOR 75.945 -1,98
BIST İNŞAAT 122.855 0,98
BIST MALİ 127.153 -0,70
BIST BANKA 129.657 -1,38
BIST SİGORTA 497.656 0,85
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 89.261 -1,26
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 101.983 0,02
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 55.686 -0,69
BIST TEKNOLOJİ 157.408 -0,04
BIST BİLİŞİM 53.783 1,73
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 89.245 -1,41

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 18:41 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi
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