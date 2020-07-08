Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 260.294 -0,24 BIST SINAİ 157.176 -0,04 BIST GIDA, İÇECEK 165.533 0,60 BIST TEKSTIL, DERİ 61.417 -1,11 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 108.069 -1,44 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 123.129 -0,80 BIST TAŞ, TOPRAK 126.441 -2,27 BIST METAL ANA 259.104 1,62 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 200.737 -0,30 BIST MADENCİLİK 134.388 0,97 BIST HİZMETLER 106.725 -0,96 BIST ELEKTRİK 6.678 -1,23 BIST ULAŞTIRMA 134.628 -2,79 BIST TURİZM 18.720 -1,59 BIST TİCARET 335.947 -1,53 BIST İLETİŞİM 41.578 0,09 BIST SPOR 75.945 -1,98 BIST İNŞAAT 122.855 0,98 BIST MALİ 127.153 -0,70 BIST BANKA 129.657 -1,38 BIST SİGORTA 497.656 0,85 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 89.261 -1,26 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 101.983 0,02 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 55.686 -0,69 BIST TEKNOLOJİ 157.408 -0,04 BIST BİLİŞİM 53.783 1,73 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 89.245 -1,41

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)