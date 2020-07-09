Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 259.770 -0,20 BIST SINAİ 153.458 -2,37 BIST GIDA, İÇECEK 161.400 -2,50 BIST TEKSTIL, DERİ 58.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden Levent Özeren, gözaltına alındı
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 259.770 -0,20
BIST SINAİ 153.458 -2,37
BIST GIDA, İÇECEK 161.400 -2,50
BIST TEKSTIL, DERİ 58.565 -4,64
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 103.886 -3,87
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.525 -2,11
BIST TAŞ, TOPRAK 121.912 -3,58
BIST METAL ANA 254.972 -1,59
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 197.175 -1,77
BIST MADENCİLİK 128.862 -4,11
BIST HİZMETLER 103.682 -2,85
BIST ELEKTRİK 6.338 -5,09
BIST ULAŞTIRMA 136.922 1,70
BIST TURİZM 17.852 -4,64
BIST TİCARET 327.897 -2,40
BIST İLETİŞİM 39.969 -3,87
BIST SPOR 73.200 -3,62
BIST İNŞAAT 116.204 -5,41
BIST MALİ 123.447 -2,91
BIST BANKA 126.103 -2,74
BIST SİGORTA 485.554 -2,43
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 84.520 -5,31
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 99.440 -2,49
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 52.959 -4,90
BIST TEKNOLOJİ 154.296 -1,98
BIST BİLİŞİM 52.202 -2,94
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 85.377 -4,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 18:41 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

19:52 Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı 19:18 Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı 18:02 Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu 17:57 Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:39 Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor 16:05 Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:49 Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri belli oldu 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak
00:21
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden Levent Özeren, gözaltına alındı
00:20
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
00:08
Trump "rekor sürede" diyerek koronavirüs aşısının yakın zamanda duyurulacağını açıkladı
00:05
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
23:24
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
23:20
İBB Başkanı İmamoğlu, artık İstanbul'da havai fişek kullanılmayacağını açıkladı
22:45
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
22:38
BDDK'dan vatandaşlara kredi kartı limiti ve asgari ödeme tutarı müjdesi
21:41
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
21:12
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 01:05:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]