Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 266.293 2,51 BIST SINAİ 151.919 -1,00 BIST GIDA, İÇECEK 158.346 -1,89 BIST TEKSTIL, DERİ 58.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu
Antalya-Konya yolunda iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 266.293 2,51
BIST SINAİ 151.919 -1,00
BIST GIDA, İÇECEK 158.346 -1,89
BIST TEKSTIL, DERİ 58.066 -0,85
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 102.992 -0,86
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.307 -1,01
BIST TAŞ, TOPRAK 118.865 -2,50
BIST METAL ANA 253.245 -0,68
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 197.128 -0,02
BIST MADENCİLİK 127.534 -1,03
BIST HİZMETLER 103.606 -0,07
BIST ELEKTRİK 6.412 1,17
BIST ULAŞTIRMA 139.084 1,58
BIST TURİZM 17.796 -0,31
BIST TİCARET 324.621 -1,00
BIST İLETİŞİM 40.639 1,68
BIST SPOR 68.953 -5,80
BIST İNŞAAT 114.677 -1,31
BIST MALİ 121.839 -1,30
BIST BANKA 124.982 -0,89
BIST SİGORTA 478.141 -1,53
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 82.015 -2,96
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 97.675 -1,78
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 52.284 -1,27
BIST TEKNOLOJİ 153.354 -0,61
BIST BİLİŞİM 51.379 -1,58
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 82.135 -3,80

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 18:47 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi
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Son Dakika

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00:42
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00:21
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ayasofya açıklaması: Türkiye, UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır
00:19
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
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