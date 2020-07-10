Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 266.293 2,51 BIST SINAİ 151.919 -1,00 BIST GIDA, İÇECEK 158.346 -1,89 BIST TEKSTIL, DERİ 58.066 -0,85 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 102.992 -0,86 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.307 -1,01 BIST TAŞ, TOPRAK 118.865 -2,50 BIST METAL ANA 253.245 -0,68 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 197.128 -0,02 BIST MADENCİLİK 127.534 -1,03 BIST HİZMETLER 103.606 -0,07 BIST ELEKTRİK 6.412 1,17 BIST ULAŞTIRMA 139.084 1,58 BIST TURİZM 17.796 -0,31 BIST TİCARET 324.621 -1,00 BIST İLETİŞİM 40.639 1,68 BIST SPOR 68.953 -5,80 BIST İNŞAAT 114.677 -1,31 BIST MALİ 121.839 -1,30 BIST BANKA 124.982 -0,89 BIST SİGORTA 478.141 -1,53 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 82.015 -2,96 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 97.675 -1,78 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 52.284 -1,27 BIST TEKNOLOJİ 153.354 -0,61 BIST BİLİŞİM 51.379 -1,58 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 82.135 -3,80

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)