Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 276.493 -0,38 BIST SINAİ 158.658 1,20 BIST GIDA, İÇECEK 162.333 1,29 BIST TEKSTIL, DERİ 61.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|276.493
|-0,38
|BIST SINAİ
|158.658
|1,20
|BIST GIDA, İÇECEK
|162.333
|1,29
|BIST TEKSTIL, DERİ
|61.400
|2,49
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|112.152
|2,04
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|123.159
|0,82
|BIST TAŞ, TOPRAK
|125.800
|-0,91
|BIST METAL ANA
|263.788
|1,36
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|211.291
|2,28
|BIST MADENCİLİK
|131.015
|1,03
|BIST HİZMETLER
|106.353
|0,44
|BIST ELEKTRİK
|6.684
|0,40
|BIST ULAŞTIRMA
|141.012
|1,28
|BIST TURİZM
|19.267
|0,85
|BIST TİCARET
|337.612
|0,04
|BIST İLETİŞİM
|40.922
|0,11
|BIST SPOR
|60.334
|-1,21
|BIST İNŞAAT
|121.815
|3,82
|BIST MALİ
|126.367
|0,86
|BIST BANKA
|128.126
|1,35
|BIST SİGORTA
|508.298
|0,21
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|85.407
|0,04
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|101.443
|0,46
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|56.137
|0,38
|BIST TEKNOLOJİ
|159.836
|2,50
|BIST BİLİŞİM
|53.431
|0,78
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|87.208
|2,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 18:43 Kaynak: AA
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