Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 276.493 -0,38 BIST SINAİ 158.658 1,20 BIST GIDA, İÇECEK 162.333 1,29 BIST TEKSTIL, DERİ 61.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

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Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 276.493 -0,38
BIST SINAİ 158.658 1,20
BIST GIDA, İÇECEK 162.333 1,29
BIST TEKSTIL, DERİ 61.400 2,49
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 112.152 2,04
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 123.159 0,82
BIST TAŞ, TOPRAK 125.800 -0,91
BIST METAL ANA 263.788 1,36
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 211.291 2,28
BIST MADENCİLİK 131.015 1,03
BIST HİZMETLER 106.353 0,44
BIST ELEKTRİK 6.684 0,40
BIST ULAŞTIRMA 141.012 1,28
BIST TURİZM 19.267 0,85
BIST TİCARET 337.612 0,04
BIST İLETİŞİM 40.922 0,11
BIST SPOR 60.334 -1,21
BIST İNŞAAT 121.815 3,82
BIST MALİ 126.367 0,86
BIST BANKA 128.126 1,35
BIST SİGORTA 508.298 0,21
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 85.407 0,04
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 101.443 0,46
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 56.137 0,38
BIST TEKNOLOJİ 159.836 2,50
BIST BİLİŞİM 53.431 0,78
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 87.208 2,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 18:43 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi
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