Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 291.198 -0,87 BIST SINAİ 158.537 -1,16 BIST GIDA, İÇECEK 164.302 -0,29 BIST TEKSTIL, DERİ 61.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|291.198
|-0,87
|BIST SINAİ
|158.537
|-1,16
|BIST GIDA, İÇECEK
|164.302
|-0,29
|BIST TEKSTIL, DERİ
|61.143
|-1,39
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|113.887
|-1,67
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|124.128
|-1,21
|BIST TAŞ, TOPRAK
|128.673
|0,49
|BIST METAL ANA
|254.886
|-1,38
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|209.455
|-2,01
|BIST MADENCİLİK
|135.360
|-1,54
|BIST HİZMETLER
|106.062
|-0,69
|BIST ELEKTRİK
|6.416
|-2,06
|BIST ULAŞTIRMA
|137.962
|-1,38
|BIST TURİZM
|20.479
|2,37
|BIST TİCARET
|339.167
|-0,30
|BIST İLETİŞİM
|41.420
|0,60
|BIST SPOR
|55.306
|-1,73
|BIST İNŞAAT
|122.490
|-4,71
|BIST MALİ
|125.974
|-0,82
|BIST BANKA
|126.950
|-0,13
|BIST SİGORTA
|520.672
|-1,51
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|87.557
|-0,29
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|101.386
|-1,23
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|56.176
|-2,20
|BIST TEKNOLOJİ
|158.796
|-1,83
|BIST BİLİŞİM
|55.056
|-0,69
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|87.662
|0,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 06:47 Kaynak: AA
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