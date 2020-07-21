Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 291.198 -0,87 BIST SINAİ 158.537 -1,16 BIST GIDA, İÇECEK 164.302 -0,29 BIST TEKSTIL, DERİ 61.143 -1,39 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 113.887 -1,67 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 124.128 -1,21 BIST TAŞ, TOPRAK 128.673 0,49 BIST METAL ANA 254.886 -1,38 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 209.455 -2,01 BIST MADENCİLİK 135.360 -1,54 BIST HİZMETLER 106.062 -0,69 BIST ELEKTRİK 6.416 -2,06 BIST ULAŞTIRMA 137.962 -1,38 BIST TURİZM 20.479 2,37 BIST TİCARET 339.167 -0,30 BIST İLETİŞİM 41.420 0,60 BIST SPOR 55.306 -1,73 BIST İNŞAAT 122.490 -4,71 BIST MALİ 125.974 -0,82 BIST BANKA 126.950 -0,13 BIST SİGORTA 520.672 -1,51 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 87.557 -0,29 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 101.386 -1,23 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 56.176 -2,20 BIST TEKNOLOJİ 158.796 -1,83 BIST BİLİŞİM 55.056 -0,69 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 87.662 0,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)