Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 295.399 1,56 BIST SINAİ 159.613 0,59 BIST GIDA, İÇECEK 165.449 -0,09 BIST TEKSTIL, DERİ 61.942 0,87 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 114.801 1,60 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 125.147 1,36 BIST TAŞ, TOPRAK 127.683 0,34 BIST METAL ANA 255.389 0,04 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 212.007 0,74 BIST MADENCİLİK 137.535 0,15 BIST HİZMETLER 106.894 1,26 BIST ELEKTRİK 6.453 1,08 BIST ULAŞTIRMA 139.216 1,12 BIST TURİZM 20.327 0,48 BIST TİCARET 345.525 2,10 BIST İLETİŞİM 40.929 0,06 BIST SPOR 59.726 0,62 BIST İNŞAAT 123.725 1,83 BIST MALİ 126.559 0,42 BIST BANKA 127.270 0,09 BIST SİGORTA 520.337 0,33 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 91.500 3,94 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 101.790 1,12 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 56.775 -0,78 BIST TEKNOLOJİ 168.786 2,87 BIST BİLİŞİM 56.021 0,34 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 89.791 1,76

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)