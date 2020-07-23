Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 295.399 1,56 BIST SINAİ 159.613 0,59 BIST GIDA, İÇECEK 165.449 -0,09 BIST TEKSTIL, DERİ 61.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|295.399
|1,56
|BIST SINAİ
|159.613
|0,59
|BIST GIDA, İÇECEK
|165.449
|-0,09
|BIST TEKSTIL, DERİ
|61.942
|0,87
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|114.801
|1,60
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|125.147
|1,36
|BIST TAŞ, TOPRAK
|127.683
|0,34
|BIST METAL ANA
|255.389
|0,04
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|212.007
|0,74
|BIST MADENCİLİK
|137.535
|0,15
|BIST HİZMETLER
|106.894
|1,26
|BIST ELEKTRİK
|6.453
|1,08
|BIST ULAŞTIRMA
|139.216
|1,12
|BIST TURİZM
|20.327
|0,48
|BIST TİCARET
|345.525
|2,10
|BIST İLETİŞİM
|40.929
|0,06
|BIST SPOR
|59.726
|0,62
|BIST İNŞAAT
|123.725
|1,83
|BIST MALİ
|126.559
|0,42
|BIST BANKA
|127.270
|0,09
|BIST SİGORTA
|520.337
|0,33
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|91.500
|3,94
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|101.790
|1,12
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|56.775
|-0,78
|BIST TEKNOLOJİ
|168.786
|2,87
|BIST BİLİŞİM
|56.021
|0,34
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|89.791
|1,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 06:43 Kaynak: AA
Son Dakika Bahçelievler Katliamı'nın faillerinden Haluk Kırcı: Bahçelievler katliam değildir, Ülkücülerin intikamıdır Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak Son Dakika: Dışişleri'nden Fransa lideri Macron'un Doğu Akdeniz açıklamasına tepki: Türkiye'yi tehdit etmek kimsenin haddi değil Trump'ın "veto" tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı Son Dakika: İşten çıkarılma yasağı ve kısa çalışma ödeneği sürelerinin uzatılmasını da içeren İstihdam Paketi TBMM'de kabul edildi Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak yeni hamle! Füzeler ateşlenecek Ekrem İmamoğlu, VIP krizinde "Hakaret ettiğini duydum" diyen Fatih Portakal'la ilgili ilk kez konuştu Emre Belözoğlu, Beşiktaşlı Gökhan Gönül ile bir araya geldi Türkiye'nin sondaj hamlesi sonrası ABD'den küstah tahrik! Bizans bayrağını göndere çektiler Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı! Müge Anlı'ya rakip oluyor Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı, tek kişilik hücreye konuldu Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık Almanya'dan tatil için Kuşadası'na gelen gurbetçi vatandaş, kalbinden bıçaklandı