Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.125 2,29 BIST SINAİ 1.622 0,95 BIST GIDA, İÇECEK 1.678 1,36 BIST TEKSTIL, DERİ 634 2,95 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.125
|2,29
|BIST SINAİ
|1.622
|0,95
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.678
|1,36
|BIST TEKSTIL, DERİ
|634
|2,95
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.204
|2,64
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.267
|0,22
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.286
|0,37
|BIST METAL ANA
|2.588
|1,15
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.166
|0,85
|BIST MADENCİLİK
|1.410
|2,12
|BIST HİZMETLER
|1.072
|0,19
|BIST ELEKTRİK
|64
|0,20
|BIST ULAŞTIRMA
|1.383
|-0,26
|BIST TURİZM
|209
|2,82
|BIST TİCARET
|3.496
|0,22
|BIST İLETİŞİM
|407
|-0,12
|BIST SPOR
|612
|3,20
|BIST İNŞAAT
|1.233
|0,03
|BIST MALİ
|1.261
|-0,29
|BIST BANKA
|1.253
|-1,20
|BIST SİGORTA
|5.367
|2,79
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|937
|2,30
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.022
|0,24
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|569
|0,30
|BIST TEKNOLOJİ
|1.779
|5,63
|BIST BİLİŞİM
|570
|1,99
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|973
|6,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 06:39
Kaynak: AA
Son Dakika Irak'ta bir askeri üsse füze atıldı, diğerinde patlama yaşandı ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin tepkisini çekecek Osman Kavala çağrısı: Serbest bırakılmalı Gece yarısı feci kaza! Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki baba öldü, oğlu ağır yaralandı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastalık belirtisi taşımayan her on bin kişiden 25'i virüsü taşıyor Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, "yasak aşk" iddiaları sonrası makam şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu Trump'tan dünyayı heyecanlandıran sözler: Bir koronavirüs aşısı denemesinde daha son aşamaya geçilecek Gaziantep'te mezarlık ziyaretlerine 3 günlük koronavirüs kısıtlaması getirildi Diyabet hastalığı, koronavirüsten ölüm riskini 12 kat artırıyor Şeyma Subaşı, iş insanı Mehmet Germiyanlıgil'le yeni aşka yelken açtı Oyuncu Songül Öden, iş insanı Arman Bıçakçı ile dünyaevine girdi Adı Galatasaray'la anılan Hulk, Türkiye'den teklif aldığını doğruladı Artan koronavirüs vakalarının arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti Takla atan araç, park halindeki 8 araca çarptı! 1 kişi ölümden saniyelerle kurtuldu