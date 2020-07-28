Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.084 -1,32 BIST SINAİ 1.571 -3,14 BIST GIDA, İÇECEK 1.622 -3,36 BIST TEKSTIL, DERİ 609 -3,85 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.155 -4,01 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.219 -3,77 BIST TAŞ, TOPRAK 1.221 -5,03 BIST METAL ANA 2.498 -3,47 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.151 -0,69 BIST MADENCİLİK 1.364 -3,26 BIST HİZMETLER 1.037 -3,27 BIST ELEKTRİK 62 -3,68 BIST ULAŞTIRMA 1.324 -4,25 BIST TURİZM 196 -6,36 BIST TİCARET 3.436 -1,69 BIST İLETİŞİM 386 -5,16 BIST SPOR 586 -4,20 BIST İNŞAAT 1.199 -2,74 BIST MALİ 1.209 -4,15 BIST BANKA 1.197 -4,48 BIST SİGORTA 5.311 -1,05 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 914 -2,55 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 979 -4,24 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 548 -3,65 BIST TEKNOLOJİ 1.708 -4,00 BIST BİLİŞİM 537 -5,77 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 943 -3,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)