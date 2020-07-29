Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.209 4,06 BIST SINAİ 1.563 -0,47 BIST GIDA, İÇECEK 1.603 -1,15 BIST TEKSTIL, DERİ 606 -0,48 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.209 4,06 BIST SINAİ 1.563 -0,47 BIST GIDA, İÇECEK 1.603 -1,15 BIST TEKSTIL, DERİ 606 -0,48 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.157 0,18 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.204 -1,23 BIST TAŞ, TOPRAK 1.217 -0,33 BIST METAL ANA 2.469 -1,16 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.177 1,19 BIST MADENCİLİK 1.375 0,77 BIST HİZMETLER 1.025 -1,15 BIST ELEKTRİK 61 -0,32 BIST ULAŞTIRMA 1.295 -2,16 BIST TURİZM 196 0,39 BIST TİCARET 3.382 -1,57 BIST İLETİŞİM 380 -1,44 BIST SPOR 593 1,17 BIST İNŞAAT 1.229 2,50 BIST MALİ 1.188 -1,69 BIST BANKA 1.163 -2,82 BIST SİGORTA 5.364 0,99 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 927 1,43 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 966 -1,31 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 548 -0,09 BIST TEKNOLOJİ 1.676 -1,90 BIST BİLİŞİM 543 1,20 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.003 6,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 06:35

Kaynak: AA

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