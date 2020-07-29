Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.209 4,06 BIST SINAİ 1.563 -0,47 BIST GIDA, İÇECEK 1.603 -1,15 BIST TEKSTIL, DERİ 606 -0,48 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.209
|4,06
|BIST SINAİ
|1.563
|-0,47
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.603
|-1,15
|BIST TEKSTIL, DERİ
|606
|-0,48
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.157
|0,18
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.204
|-1,23
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.217
|-0,33
|BIST METAL ANA
|2.469
|-1,16
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.177
|1,19
|BIST MADENCİLİK
|1.375
|0,77
|BIST HİZMETLER
|1.025
|-1,15
|BIST ELEKTRİK
|61
|-0,32
|BIST ULAŞTIRMA
|1.295
|-2,16
|BIST TURİZM
|196
|0,39
|BIST TİCARET
|3.382
|-1,57
|BIST İLETİŞİM
|380
|-1,44
|BIST SPOR
|593
|1,17
|BIST İNŞAAT
|1.229
|2,50
|BIST MALİ
|1.188
|-1,69
|BIST BANKA
|1.163
|-2,82
|BIST SİGORTA
|5.364
|0,99
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|927
|1,43
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|966
|-1,31
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|548
|-0,09
|BIST TEKNOLOJİ
|1.676
|-1,90
|BIST BİLİŞİM
|543
|1,20
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.003
|6,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 06:35
Kaynak: AA
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