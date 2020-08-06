Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.170 -2,22 BIST SINAİ 1.436 -5,35 BIST GIDA, İÇECEK 1.428 -5,62 BIST TEKSTIL, DERİ 563 -6,72 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.170
|-2,22
|BIST SINAİ
|1.436
|-5,35
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.428
|-5,62
|BIST TEKSTIL, DERİ
|563
|-6,72
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.016
|-8,42
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.128
|-4,42
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.074
|-8,23
|BIST METAL ANA
|2.366
|-3,43
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|1.915
|-7,71
|BIST MADENCİLİK
|1.302
|-2,57
|BIST HİZMETLER
|930
|-4,45
|BIST ELEKTRİK
|55
|-6,07
|BIST ULAŞTIRMA
|1.205
|-6,35
|BIST TURİZM
|166
|-8,66
|BIST TİCARET
|2.947
|-3,48
|BIST İLETİŞİM
|366
|-3,98
|BIST SPOR
|532
|-7,70
|BIST İNŞAAT
|1.179
|-3,25
|BIST MALİ
|1.079
|-5,79
|BIST BANKA
|1.058
|-4,97
|BIST SİGORTA
|4.762
|-6,13
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|842
|-8,40
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|883
|-6,07
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|487
|-7,65
|BIST TEKNOLOJİ
|1.467
|-8,43
|BIST BİLİŞİM
|487
|-6,55
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|991
|-7,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 06:35
Kaynak: AA
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